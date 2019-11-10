Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-10T20:29Z
https://ria.ru/20191110/1560781611.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152583/61/1525836165_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_a579920d1233c7575cc430ee5e344952.jpg
РИА Новости

СМИ: британские пограничники задержали в проливе Ла-Манш лодку с мигрантами

20:17 10.11.2019 (обновлено: 20:29 10.11.2019)
311
© AP Photo / Olmo CalvoЛодка с мигрантами
Лодка с мигрантами
© AP Photo / Olmo Calvo
Лодка с мигрантами. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Британские пограничники в воскресенье задержали в проливе Ла-Манш лодку, на борту которой находились, предположительно, 22 мигранта, сообщает британское издание Evening Standard.
По его данным, группа людей была задержана приблизительно в 7 утра по местному времени (11 утра мск). Возраст, пол и национальность задержанных людей не уточняются.
Видео задержания грузовика с мигрантами в Греции
4 ноября, 16:28РИА Новости
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
По данным МВД Великобритании, задержанные пройдут медицинский осмотр, после чего будут переданы сотрудникам миграционной службы в Дувре.
Как отмечает издание, аналогичные задержания произошли в пятницу - тогда пограничники перехватили у побережья Британии в общей сложности 20 мигрантов.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.
По данным издания Daily Mail, в период с января текущего года в Британию прибыли порядка 1,5 тысячи просителей убежища, значительное число этих людей рисковало жизнью ради того, чтобы добраться до Соединенного Королевства. На противодействие нелегальной миграции МВД Британии тратит миллионы фунтов.
Мигранты стоят за забором в лагере беженцев Низип в провинции Газиантеп, на юго-востоке Турции
16 октября, 08:00РИА Новости
Турция угрожает Европе миллионами беженцев. Европа надеется, что это блеф
820002
Обсудить 2
МигрантыЛа-МаншМВД ВеликобританииВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли
США намерены охотиться за преемником аль-Багдади
Игорь Мазур
В МВД Украины объяснили, почему не знали о розыске Мазура через Интерпол
Президент Боливии Эво Моралес
Моралес заявил о попытке оппозиции совершить госпереворот в Боливии
Малайский коротконосый крылан
Более 100 летучих мышей "захватили" киевскую квартиру
Президент Боливии Эво Моралес
Испания приветствовала решение Моралеса о проведении новых выборов
Голосование на избирательном участке в Барселоне
В Каталонии на избирательном участке задержали вооруженного мужчину
Спасская башня Московского Кремля
США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Автомобиль украинской полиции
СМИ: на Украине застрелили адвоката одного из фигурантов дела Вороненкова
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР заявили о сбитом БПЛА силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
Кареты скорой помощи в Ираке
В Ираке итальянские военные пострадали при взрыве
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме усомнились в полном уничтожении ИГ* в Афганистане
Выборы в Румынии
Йоханнис назвал голосование граждан на выборах главы Румынии достижением
Предвыборный плакат с изображением премьер-министра Испании Педро Санчеса на одной из улиц Барселоны
Лидер социалистов обещает "разблокировать" политическую ситуацию в Испании
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровское
В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31Путин поприветствовал участников конференции Валдайского клуба в Самарканде
08:30Асад назвал обвинения Сирии в применении "бочковых" бомб безосновательными
08:30Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию
08:25В Курской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
08:24В Оренбургской области пять человек погибли при пожаре в частном доме
08:23Асад прокомментировал версию о сирийско-российских "двойных ударах"
08:22Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет
08:18Генсек ООН призвал обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии
08:15Серийное производство винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года
08:14"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
08:04Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
07:49Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
07:32Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море
07:19"Почта России" сократит сроки доставки посылок
07:06В Петербург придет московское тепло
07:06Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"
06:52"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию
06:36Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет
06:27США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
06:26"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае
Лента новостейМолния