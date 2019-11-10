СМИ: британские пограничники задержали в проливе Ла-Манш лодку с мигрантами

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Британские пограничники в воскресенье задержали в проливе Британские пограничники в воскресенье задержали в проливе Ла-Манш лодку, на борту которой находились, предположительно, 22 мигранта, сообщает британское издание Evening Standard

По его данным, группа людей была задержана приблизительно в 7 утра по местному времени (11 утра мск). Возраст, пол и национальность задержанных людей не уточняются.

По данным МВД Великобритании, задержанные пройдут медицинский осмотр, после чего будут переданы сотрудникам миграционной службы в Дувре.

Как отмечает издание, аналогичные задержания произошли в пятницу - тогда пограничники перехватили у побережья Британии в общей сложности 20 мигрантов.

Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.