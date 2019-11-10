В Каталонии на избирательном участке задержали вооруженного мужчину

Полицейский заметил, что из-под одежды избирателя виден пистолет, и попросил показать его. Мужчина начать нервничать и попросил "оставить его в покое", рассказал мэр. Он был задержан за нелегальное владение оружием. Помимо пистолета при нем был нож.