В Каталонии на избирательном участке задержали вооруженного мужчину

БАРСЕЛОНА, 10 ноя – РИА Новости. Вооруженный мужчина была задержан на избирательном участке в испанском автономном сообществе Каталония.
Мужчину в возрасте 70 лет задержала местная полиция, когда он зашел на участок в муниципалитете Побленоу-дель-Дельта (провинция Таррагона), при нем было найдено заряженное оружие, сообщил РИА Новости мэр муниципалитета Ампоста, в состав которого входит Побленоу-дель-Дельта, Адам Томас.
Задержанный является местным жителем.
Полицейский заметил, что из-под одежды избирателя виден пистолет, и попросил показать его. Мужчина начать нервничать и попросил "оставить его в покое", рассказал мэр. Он был задержан за нелегальное владение оружием. Помимо пистолета при нем был нож.
Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. По словам мэра, мужчина "не пришел на избирательный участок с желанием запугать". "Полицейский действовал в целях безопасности, обнаружив оружие", - добавил Томас.
Каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra выясняют, по каким причинам он пришел на участок с оружием.
В воскресенье в Испании проходят парламентские выборы, четвертые за четыре года и вторые досрочные в 2019 году. По их итогам будут избраны Генеральные кортесы – 350 депутатов конгресса и 208 сенаторов.