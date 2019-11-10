Зона подтопления в Новгородской области охватила 12 домов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Двенадцать жилых домов, где проживают 25 человек, в воскресенье вечером остаются подтопленными в Двенадцать жилых домов, где проживают 25 человек, в воскресенье вечером остаются подтопленными в Новгородской области , где действует режим ЧС, сообщает региональное управление МЧС РФ

Ранее сообщалось, что режим ЧС в регионе был введен в среду из-за подтоплений после проливных дождей в нескольких десятках населенных пунктов Новгородской области. Наиболее пострадали поселки и деревни в Крестецком, Валдайском и Демянском районах. Власти Новгородской области окажут помощь жителям, имущество которых оказалось утеряно или повреждено в результате подтоплений.

"По состоянию на 18.00 мск 10 ноября остаются подтопленными 35 населённых пунктов в 10 районах Новгородской области, подтоплено 12 жилых домов, в которых проживает 25 человек, в том числе 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, также повреждены 19 участков дорог, отсутствует проезд к двум населенным пунктам в двух районах.

Областное управление МЧС информирует, что сейчас в пострадавших от подтопления районах идут активные восстановительные работы, в рамках которых спасатели разбирают заторы на реках, откачивают воду и просушивают помещения. "Для усиления областной группировки спасателей в Крестецкий район прибыли специалисты Невского спасательного центра в составе 51 человека и 8 единиц техники", - отмечает ведомство.