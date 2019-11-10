Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-10T19:42Z
https://ria.ru/20191110/1560781051.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156029/53/1560295302_0:0:2927:1646_1036x0_80_0_0_88c5fa1e0e5789f74309fa7f7da32d22.jpg
РИА Новости

Россия и Армения намерены противостоять попыткам переписать историю

19:40 10.11.2019 (обновлено: 19:42 10.11.2019)
3860
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Россия и Армения понимают необходимость противостоять попыткам переписать историю и итоги Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы едины в понимании необходимости противодействовать попыткам переписать историю, пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны. И выставка, которую мы сегодня открываем, является одним из очень важных конкретных вкладов в эти начинания", - сказал министр.
Министр иностранных дел РФ прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению. Официальный визит Лаврова в Ереван продлится до 11 ноября. Программой пребывания в Армении предусмотрены его встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном, а также переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
30 октября, 11:08РИА Новости
Шойгу призвал коллег из СНГ противостоять искажению общей военной истории
2630004
Обсудить 0
Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Никол ПашинянСергей ЛавровРоссияАрменияВ мире
Рекомендуем
Казем Джалали
СМИ: новым послом Ирана в России станет бывший депутат парламента Джалали
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
Вид на Калининград
НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ
Линии электропередач в Киеве
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Режим санкций в отношении КНДР исчерпан, считает Моргулов
Американский военнослужащий в Сирии
Около 500-600 американских военнослужащих остаются в Сирии, заявил генерал
Артем Шейнин
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце
Нетребко прервала гастроли ради участия в юбилейном концерте Пахмутовой
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Конгрессно-выставочный центр Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
Катар станет официальным гостем ПМЭФ в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Лавров рассказал о значении диалога России и Армении на высшем уровне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Курской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
08:24В Оренбургской области пять человек погибли при пожаре в частном доме
08:23Асад прокомментировал версию о сирийско-российских "двойных ударах"
08:22Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет
08:18Генсек ООН призвал обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии
08:15Серийное производство винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года
08:14"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
08:04Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
07:49Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
07:32Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море
07:19"Почта России" сократит сроки доставки посылок
07:06В Петербург придет московское тепло
07:06Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"
06:52"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию
06:36Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет
06:27США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
06:26"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае
06:25Семья Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет праздника
06:06В Приморье на "Земле леопарда" ввели пожароопасный период
06:03Российский НИИ эпидемиологии разработал новый подход к генному лечению ВИЧ
Лента новостейМолния