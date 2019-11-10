Россия и Армения намерены противостоять попыткам переписать историю

"Мы едины в понимании необходимости противодействовать попыткам переписать историю, пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны. И выставка, которую мы сегодня открываем, является одним из очень важных конкретных вкладов в эти начинания", - сказал министр.

Министр иностранных дел РФ прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению. Официальный визит Лаврова в Ереван продлится до 11 ноября. Программой пребывания в Армении предусмотрены его встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном, а также переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.