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РИА Новости

Более 100 летучих мышей "захватили" киевскую квартиру

19:30 10.11.2019 (обновлено: 20:25 10.11.2019)
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© Flickr / Binu K SМалайский коротконосый крылан
Малайский коротконосый крылан
© Flickr / Binu K S
Малайский коротконосый крылан. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Более 100 летучих мышей поселились в одной из квартир в жилом доме в Киеве, сообщило в воскресенье независимое сообщество спасателей-добровольцев "Команда спасения животных" (Kyiv Animal Rescue Group).
"На улице Верховинной (в Киеве. — Прим. ред.) колония мышей вида рыжая вечерница ошибочно устроилась на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна и немного мешает спать хозяин квартиры", — рассказала команда на своей странице в Facebook.
Специалисты-добровольцы насчитали 120 особей, из них 119 в итоге выпустили на волю "в поисках лучшей зимовки", а одну летучую мышь отправили на лечение, не уточнив при этом, о каком именно лечении идет речь.
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