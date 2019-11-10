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РИА Новости

В Ираке итальянские военные пострадали при взрыве

19:07 10.11.2019
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© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
РИМ, 10 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Пятеро итальянских военнослужащих получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Ираке, сообщает в воскресенье Генеральный штаб итальянского министерства обороны.
Военные находились в составе миссии по обучению сил безопасности Ирака борьбе против террористических группировок. Утром в воскресенье во время передвижения итальянского подразделения сработало самодельное взрывное устройство.
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"Пятерым пострадавшим военным была сразу же оказана помощь. Их эвакуировали и доставили в больницу вертолеты США, также входящих в коалицию (по борьбе с ИГ*)", - говорится в сообщении Генштаба.
Трое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни вне опасности. Их родственники оповещены о случившемся, за развитием ситуации следит министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини.
* запрещенная в России террористическая организация.
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