В Курской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и внедорожником

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали при столкновении пассажирского микроавтобуса с внедорожником в Железногорском районе Курской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В поселке Линец столкнулись микроавтобус Peugeot и автомобиль SsangYong. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали девять человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
6 августа, 09:04РИА НовостиКрупные ДТП в России в 2019 году
Обстоятельства ДТП выясняются.