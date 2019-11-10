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РИА Новости

В Курской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и внедорожником

19:01 10.11.2019 (обновлено: 19:06 10.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали при столкновении пассажирского микроавтобуса с внедорожником в Железногорском районе Курской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В поселке Линец столкнулись микроавтобус Peugeot и автомобиль SsangYong. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали девять человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
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