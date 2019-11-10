В Лондоне возложили венки к мемориалу советским воинам

ЛОНДОН, 10 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Жители Жители Лондона , органы местной власти и общественные организации в День поминовения возложили венки к мемориалу советским гражданам, погибшим во время Второй мировой войны , почтив память советских и российских солдат, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прошла в парке Джеральдины Мэри у Имперского военного музея Великобритании, где 20 лет назад был установлен памятник работы российского скульптора Сергея Щербакова. Монумент представляет собой трехметровую бронзовую скульптуру склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, а у подножия монумента - гранитная плита со словами памяти.

В церемонии, организованной фондом "Советский мемориал", приняли участие представители посольств России, Белоруссии и Киргизии. Также память погибших почтили общественные организации ветеранов Великобритании и органы местной власти.

Как отметил временный поверенный в делах посольства России в Великобритании Иван Володин, на протяжении 20 лет ветераны, британцы и россияне, живущие в Соединенном Королевстве, приходят в этот день почтить память павших в годы войны соотечественников.

"Здесь ежегодно проводятся мероприятия в память о российских и советских солдатах, павших в Первой и Второй мировой войне. Датой возложения венков выбрано 10 ноября, ставшее днем перемирия и положившее конец Первой мировой войне", - сказал Володин РИА Новости

Постоянный участник памятных мероприятий у мемориала советским войнам 69-летний Боб Идд отметил, что приходит к памятнику много лет подряд. "Красная армия защитила ценности, которые провозглашает Запад. Они верили в них. И это реальность. К сожалению, западные лидеры вновь возвращаются к противостоянию и угрозе войны. Но многие люди здесь не забыли о том, что 27 миллионов советских людей погибли во Второй мировой войне. И мы помним, что западные страны открыли второй фронт в самый последний момент, опасаясь не победы Гитлера, а того, что Европа может быть освобождена Красной армией. Я здесь, потому что помню об этом и потому, что моего отца, попавшего в концентрационный лагерь, освободили советские воины", - сказал он РИА Новости.

В преддверии юбилейного года, когда Россия и весь мир будут отмечать 75-летние со Дня Победы, российское посольство в Лондоне готовит серию памятных мероприятий. Как отметил Володин, ожидается, что по традиции группа российских ветеранов и их родственников приедут в Великобританию, а британские – отправятся в Россию.