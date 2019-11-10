Испания приветствовала решение Моралеса о проведении новых выборов

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Власти Испании приветствовали решение действующего президента Боливии Эво Моралеса провести новые всеобщие выборы в стране после нескольких недель протестов, говорится в заявлении МИД страны.

Действующий президент Боливии в воскресенье на фоне массовых протестов в стране объявил о проведении новых президентских выборов и обновлении состава Высшего избирательного суда после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.

"Испания приветствует объявление президента Моралеса о проведении новых всеобщих выборов и назначении новых членов Высшего избирательного суда, которые будут ответственны за наблюдение за этими выборами", - говорится в заявлении.

Министерство подчеркнуло, что это объявление "соответствует предварительным выводам ОАГ по итогам проверки".

Власти Испании в заявлении также призвали всех политических деятелей Боливии "действовать институциональными методами", не прибегая к насилию, чтобы "восстановить доверие к избирательному процессу как демократическому выражению воли народа".

Ранее сообщалось, что ОАГ , выступавшая наблюдателем на президентских выборах в Боливии 20 октября, по итогам проверки подсчета голосов обнаружила ряд нарушений. Группа аудиторов, проводивших проверку, в предварительном докладе указали, что "статистически маловероятно", что действующий президент Боливии Эво Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура. В связи с этим генсек ОАГ заявил о необходимости аннулировать результаты первого тура выборов.