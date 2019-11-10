Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-10T18:53Z
https://ria.ru/20191110/1560780015.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155640/99/1556409969_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7741f47432b9dbb68e66b6397146db0b.jpg
РИА Новости

Испания приветствовала решение Моралеса о проведении новых выборов

18:53 10.11.2019
354
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Испании приветствовали решение действующего президента Боливии Эво Моралеса провести новые всеобщие выборы в стране после нескольких недель протестов, говорится в заявлении МИД страны.
Действующий президент Боливии в воскресенье на фоне массовых протестов в стране объявил о проведении новых президентских выборов и обновлении состава Высшего избирательного суда после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.
"Испания приветствует объявление президента Моралеса о проведении новых всеобщих выборов и назначении новых членов Высшего избирательного суда, которые будут ответственны за наблюдение за этими выборами", - говорится в заявлении.
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Вчера, 18:01РИА Новости
Соперник Моралеса призвал исключить его из президентской гонки
Министерство подчеркнуло, что это объявление "соответствует предварительным выводам ОАГ по итогам проверки".
Власти Испании в заявлении также призвали всех политических деятелей Боливии "действовать институциональными методами", не прибегая к насилию, чтобы "восстановить доверие к избирательному процессу как демократическому выражению воли народа".
Ранее сообщалось, что ОАГ, выступавшая наблюдателем на президентских выборах в Боливии 20 октября, по итогам проверки подсчета голосов обнаружила ряд нарушений. Группа аудиторов, проводивших проверку, в предварительном докладе указали, что "статистически маловероятно", что действующий президент Боливии Эво Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура. В связи с этим генсек ОАГ заявил о необходимости аннулировать результаты первого тура выборов.
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре на прошедших президентских выборах одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Протесты в Боливии начались после подсчета голосов 20 октября и продолжаются по сей день, в некоторых городах к манифестантам присоединились сотрудники полиции.
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
Вчера, 11:59РИА Новости
Моралес осудил насильственные действия сторонников госпереворота
210057
Обсудить 0
Организация американских государствЭво МоралесБоливияИспанияВ мире
Рекомендуем
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Соперник Моралеса призвал исключить его из президентской гонки
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли
В Пентагоне отметили важность предоставления военной помощи Украине
Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019
Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
В Каталонии тысячи человек протестуют у здания Высшего суда
Сторонники независимости Каталонии протестуют накануне выборов в Испании
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Моралес объявил о проведении новых президентских выборов в Боливии
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
Моралес осудил насильственные действия сторонников госпереворота
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку
Спасская башня Московского Кремля
США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Лодка с мигрантами
СМИ: британские пограничники задержали в проливе Ла-Манш лодку с мигрантами
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
Лидер оппозиции Боливии отказался от переговоров с Моралесом
Государственный секретарь США Майк Помпео
США поддержали призывы провести новые выборы в Боливии
Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро
Генсек ОАГ призвал аннулировать результаты президентских выборов в Боливии
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики поприветствовал проведение новых выборов в Боливии
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия
Боливийские военные проведут операцию против "незаконных вооруженных групп"
Президент Боливии Эво Моралес
Моралес заявил о попытке оппозиции совершить госпереворот в Боливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Курской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
08:24В Оренбургской области пять человек погибли при пожаре в частном доме
08:23Асад прокомментировал версию о сирийско-российских "двойных ударах"
08:22Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет
08:18Генсек ООН призвал обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии
08:15Серийное производство винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года
08:14"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
08:04Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
07:49Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
07:32Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море
07:19"Почта России" сократит сроки доставки посылок
07:06В Петербург придет московское тепло
07:06Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"
06:52"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию
06:36Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет
06:27США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
06:26"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае
06:25Семья Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет праздника
06:06В Приморье на "Земле леопарда" ввели пожароопасный период
06:03Российский НИИ эпидемиологии разработал новый подход к генному лечению ВИЧ
Лента новостейМолния