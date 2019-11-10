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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима в России

18:50 10.11.2019
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСойка в городском парке "Беличий остров" после ночного снегопада в Петрозаводске
Сойка в городском парке Беличий остров после ночного снегопада в Петрозаводске
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Климатическая зима наступит с середины декабря, сейчас в России сезон предзимья, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам специалиста, переходный сезон длится с октября по 15-20 декабря.
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"И зима наступает в климатическом смысле для метеорологов только вот с этого периода. Такие сезоны мы называем естественными синоптическими сезонами", - заявил он "Российской газете".
В Гидрометцентре ожидают теплую зиму. По словам Вильфанда, в восточной части страны ноябрь будет теплее нормы, на остальной территории – в ее пределах. В декабре температура выше обычного поднимется севере Уральского и Сибирского федеральных округов, Якутии, в центральных районах Сибири и на Чукотке. При этом на Дальнем Востоке и в Новосибирске может быть холоднее нормы.
В центральных регионах России следующая неделя по-прежнему будет теплой, однако февраль в этой части страны может стать холоднее обычного.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также сообщил РИА Новости, что климатическая зима в Москве откладывается по крайней мере до конца ноября.
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