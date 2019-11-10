В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима в России

В Гидрометцентре ожидают теплую зиму. По словам Вильфанда, в восточной части страны ноябрь будет теплее нормы, на остальной территории – в ее пределах. В декабре температура выше обычного поднимется севере Уральского и Сибирского федеральных округов, Якутии, в центральных районах Сибири и на Чукотке. При этом на Дальнем Востоке и в Новосибирске может быть холоднее нормы.