В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима в России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Климатическая зима наступит с середины декабря, сейчас в России сезон предзимья, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам специалиста, переходный сезон длится с октября по 15-20 декабря.
"И зима наступает в климатическом смысле для метеорологов только вот с этого периода. Такие сезоны мы называем естественными синоптическими сезонами", - заявил он "Российской газете".
В Гидрометцентре ожидают теплую зиму. По словам Вильфанда, в восточной части страны ноябрь будет теплее нормы, на остальной территории – в ее пределах. В декабре температура выше обычного поднимется севере Уральского и Сибирского федеральных округов, Якутии, в центральных районах Сибири и на Чукотке. При этом на Дальнем Востоке и в Новосибирске может быть холоднее нормы.
В центральных регионах России следующая неделя по-прежнему будет теплой, однако февраль в этой части страны может стать холоднее обычного.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также сообщил РИА Новости, что климатическая зима в Москве откладывается по крайней мере до конца ноября.
20 сентября, 15:22РИА НовостиРосгидромет озвучил прогноз на зиму