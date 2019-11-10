В Кабардино-Балкарии число пострадавших в ДТП возросло до трех человек

Ранее сообщалось, что в воскресенье на автодороге "Нальчик – Майский" произошло ДТП с участием автомобилей "Лада-Приора" под управлением 40-летнего жителя Нальчика и "Опель-Зафира" под управлением 62-летнего нальчанина. В результате аварии водитель автомобиля "Лада-Приора", а также 61-летняя женщина, находившаяся в салоне этой же машине, получили травмы, несовместимые с жизнью. В лечебное учреждение с различными травмами доставлен 14-летний пассажир "Приоры".