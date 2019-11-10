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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии число пострадавших в ДТП возросло до трех человек

18:20 10.11.2019 (обновлено: 18:21 10.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 10 ноя – РИА Новости. Количество пострадавших в результате столкновения двух машин на автодороге "Нальчик - Майский" в Кабардино-Балкарии возросло до трех человек, сообщает региональное МВД.
Ранее сообщалось, что в воскресенье на автодороге "Нальчик – Майский" произошло ДТП с участием автомобилей "Лада-Приора" под управлением 40-летнего жителя Нальчика и "Опель-Зафира" под управлением 62-летнего нальчанина. В результате аварии водитель автомобиля "Лада-Приора", а также 61-летняя женщина, находившаяся в салоне этой же машине, получили травмы, несовместимые с жизнью. В лечебное учреждение с различными травмами доставлен 14-летний пассажир "Приоры".
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
6 августа, 09:04РИА Новости
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"По уточненным данным, в результате ДТП в лечебное учреждение с различными травмами доставлены пассажиры "Приоры" - 14 и 10 лет, а также водитель иномарки", - говорится в сообщении.
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МВД РФНальчикКабардино-БалкарияПроисшествия
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