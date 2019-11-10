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РИА Новости

Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван

18:17 10.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению.
Программа визита главы МИД РФ в Ереван начинается с его участия вместе с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет в Национальной галерее Армении.
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Как ранее сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, официальный визит Лаврова в Ереван продлится до 11 ноября. Программой пребывания в Армении предусмотрены его встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном, а также переговоры с Мнацаканяном.
Планируется обсуждение всего спектра вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС, других международных форумах.
"Состоится предметный обмен мнениями по международной и региональной тематике, включая перспективы нагорно-карабахского урегулирования", - указали в МИД.
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"Визит станет логическим продолжением насыщенного российско-армянского политического диалога, ориентированного на дальнейшее развитие тесного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - указали в ведомстве.
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Никол ПашинянСергей ЛавровЕреванРоссияАрменияВ мире
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