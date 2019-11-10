Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван

ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению.

Программа визита главы МИД РФ в Ереван начинается с его участия вместе с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет в Национальной галерее Армении.

Как ранее сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, официальный визит Лаврова в Ереван продлится до 11 ноября. Программой пребывания в Армении предусмотрены его встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном, а также переговоры с Мнацаканяном.

Планируется обсуждение всего спектра вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС, других международных форумах.

"Состоится предметный обмен мнениями по международной и региональной тематике, включая перспективы нагорно-карабахского урегулирования", - указали в МИД.