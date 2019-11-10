Около 500-600 американских военнослужащих остаются в Сирии, заявил генерал

ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Около 500-600 американских военнослужащих останутся в Сирии, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
"Менее тысячи, скорее в районе 500 с чем-то, может быть, около 600", - ответил Милли на соответствующий вопрос в эфире телеканала ABC.
Президент США Дональд Трамп заявил о выводе военных из США на фоне операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских формирований. При этом США заявили, что останутся в нефтеносных районах востока страны и будут помогать местным курдам их контролировать.