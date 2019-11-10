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РИА Новости
Война в Сирии

Около 500-600 американских военнослужащих остаются в Сирии, заявил генерал

17:47 10.11.2019
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© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Около 500-600 американских военнослужащих останутся в Сирии, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
"Менее тысячи, скорее в районе 500 с чем-то, может быть, около 600", - ответил Милли на соответствующий вопрос в эфире телеканала ABC.
Дамаск
7 ноября, 17:08Война в Сирии
Россия и Сирия призвали мировое сообщество обязать США вывести войска
Президент США Дональд Трамп заявил о выводе военных из США на фоне операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских формирований. При этом США заявили, что останутся в нефтеносных районах востока страны и будут помогать местным курдам их контролировать.
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Война в СирииМарк МиллиВооруженные силы СШАДональд ТрампСирияСШАВ мире
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