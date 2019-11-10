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РИА Новости

Россия поможет модернизировать систему образования в Южной Осетии

17:44 10.11.2019 (обновлено: 20:01 10.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на одну из городских улиц в Цхинвале
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 10 ноя - РИА Новости. Второй этап модернизации и ресурсного обеспечения мероприятий сети дошкольного и школьного образования в Южной Осетии с 2020 по 2022 годы будет осуществляться за счет российской инвестпрограммы, говорится в документе, опубликованном на сайте минобразования республики.
"Ресурсное обеспечение мероприятий второго этапа модернизации будет осуществляться в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на общее и дошкольное образование Республики Южная Осетия, а также за счет финансовых средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО на 2020-2022 годы", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин
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Текущий план модернизации сети дошкольного и общего образования является продолжением плана 2015-2018 годы. Он касается системы дошкольного и общего образования, организация питания, отдыха и оздоровления детей, инфраструктура, а также безопасность образовательных организаций.
Среди проблем общего образования в республике отмечаются, в частности, перегруженность допустимой проектной мощности школ в Цхинвале, недостаточное материально-техническое обеспечение образовательных организаций, низкое качество образовательных услуг в отдаленных сельских поселениях, неудовлетворительное состояние инфраструктуры отдельных образовательных организаций, отсутствие пожарно-охранной сигнализации и доступа к интернету для большинства школ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов (слева) во время встречи.
24 августа 2018, 01:16РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Южной Осетии
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