Россия поможет модернизировать систему образования в Южной Осетии

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 10 ноя - РИА Новости. Второй этап модернизации и ресурсного обеспечения мероприятий сети дошкольного и школьного образования в Второй этап модернизации и ресурсного обеспечения мероприятий сети дошкольного и школьного образования в Южной Осетии с 2020 по 2022 годы будет осуществляться за счет российской инвестпрограммы, говорится в документе, опубликованном на сайте минобразования республики.

"Ресурсное обеспечение мероприятий второго этапа модернизации будет осуществляться в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на общее и дошкольное образование Республики Южная Осетия, а также за счет финансовых средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО на 2020-2022 годы", - говорится в документе.

Текущий план модернизации сети дошкольного и общего образования является продолжением плана 2015-2018 годы. Он касается системы дошкольного и общего образования, организация питания, отдыха и оздоровления детей, инфраструктура, а также безопасность образовательных организаций.