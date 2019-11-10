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РИА Новости

Силовики обстреляли Горловку, заявили в ДНР

17:18 10.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка . Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Шахты 6/7 на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, повреждены жилые дома, сообщил в воскресенье и.о. главы администрации города Иван Приходько.
"Последствия сегодняшнего обстрела поселка Шахты 6/7: Земнухова, 16 - снесло забор, Мира, 20 - посечена кровля. Без света улица Забайкальская", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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По его данным, также повреждено остекление четырех домов.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, огонь по поселку велся из минометов, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРИван ПриходькоДонбассДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
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