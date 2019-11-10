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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП

17:01 10.11.2019
2004
© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ДТП с участием двух машин произошло на автодороге "Нальчик – Майский", двое погибли, пострадал 14-летний подросток, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
По предварительным данным, на автодороге "Нальчик – Майский" произошло ДТП с участием автомобилей "Лада-Приора" под управлением 40-летнего жителя Нальчика и "Опель-Зафира" под управлением 62-летнего нальчанина.
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"В результате аварии водитель автомобиля "Лада-Приора", а также 61-летняя женщина, находившаяся в салоне этой же машине, получили травмы, несовместимые с жизнью. В лечебное учреждение с различными травмами доставлен 14-летний пассажир "Приоры". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
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НальчикКабардино-БалкарияПроисшествия
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