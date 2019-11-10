На Кубани организовали проверку после отравления школьников

КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после отравления более 50 школьников из шести образовательных учреждений Кропоткина на Прокуратура организовала проверку после отравления более 50 школьников из шести образовательных учреждений Кропоткина на Кубани , сообщает надзорное ведомство.

Ранее региональный минздрав сообщил, что в субботу в детское инфекционное отделение кропоткинской больницы стали массово поступать дети с жалобами и "кишечными явлениями" из нескольких учебных заведений. По последним данным ведомства, госпитализирован 51 человек. Состояние всех детей оценивается как удовлетворительное и средней тяжести. В Кропоткин направлены специалисты специализированной клинической детской инфекционной больницы.

"Прокуратурой края организована проверка по факту заболевания учащихся шести общеобразовательных организаций… С целью установления причин заболевания детей управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий, проведен отбор проб водопроводной воды, продуктов питания, смывы с оборудования пищеблоков, взяты анализы у заболевших школьников и сотрудников, осуществлявших питание детей", - сообщает прокуратура.

В релизе также говорится, что администрации образовательных учреждений проводят профилактические мероприятия.