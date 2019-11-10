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РИА Новости

На Кубани организовали проверку после отравления школьников

17:00 10.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после отравления более 50 школьников из шести образовательных учреждений Кропоткина на Кубани, сообщает надзорное ведомство.
Ранее региональный минздрав сообщил, что в субботу в детское инфекционное отделение кропоткинской больницы стали массово поступать дети с жалобами и "кишечными явлениями" из нескольких учебных заведений. По последним данным ведомства, госпитализирован 51 человек. Состояние всех детей оценивается как удовлетворительное и средней тяжести. В Кропоткин направлены специалисты специализированной клинической детской инфекционной больницы.
"Прокуратурой края организована проверка по факту заболевания учащихся шести общеобразовательных организаций… С целью установления причин заболевания детей управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий, проведен отбор проб водопроводной воды, продуктов питания, смывы с оборудования пищеблоков, взяты анализы у заболевших школьников и сотрудников, осуществлявших питание детей", - сообщает прокуратура.
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В релизе также говорится, что администрации образовательных учреждений проводят профилактические мероприятия.
Ранее следственное управление СК по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.
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КубаньСледственный комитет РФРоспотребнадзорКраснодарский крайПроисшествия
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