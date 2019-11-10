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РИА Новости

На Кубани возросло число детей, госпитализированных с отравлением

16:40 10.11.2019
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© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице
© Depositphotos / Surabky
Ребенок в больнице. Архивное фото
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Более 50 школьников госпитализированы после отравления в Кропоткине, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
Ранее сообщалось о госпитализации 41 человека. По данным регионального минздрава, в субботу в детское инфекционное отделение кропоткинской больницы стали массово поступать дети с жалобами и "кишечными явлениями" из нескольких учебных заведений. В Кропоткин направлены специалисты специализированной клинической детской инфекционной больницы.
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"По состоянию на 10 ноября 13.00 часов госпитализирован 51 ребенок: десять - в Кавказскую центральную районную больницу, 41 - в Кропоткинскую городскую больницу. Контактные пациенты осматриваются на дому шестью медицинскими бригадами. Состояние всех детей удовлетворительное и средней тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объёме", - сообщает региональный минздрав.
Как сообщил СУСК по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
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СУ СК РФ по Краснодарскому краюКубаньКраснодарский крайПроисшествия
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