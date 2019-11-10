На Кубани возросло число детей, госпитализированных с отравлением

Ранее сообщалось о госпитализации 41 человека. По данным регионального минздрава, в субботу в детское инфекционное отделение кропоткинской больницы стали массово поступать дети с жалобами и "кишечными явлениями" из нескольких учебных заведений. В Кропоткин направлены специалисты специализированной клинической детской инфекционной больницы.

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"По состоянию на 10 ноября 13.00 часов госпитализирован 51 ребенок: десять - в Кавказскую центральную районную больницу, 41 - в Кропоткинскую городскую больницу. Контактные пациенты осматриваются на дому шестью медицинскими бригадами. Состояние всех детей удовлетворительное и средней тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объёме", - сообщает региональный минздрав.