Тюльпаны Джеффа Кунса в Париже стали жертвой вандалов

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На основании скульптуры "Букет тюльпанов" Джеффа Кунса в Париже появилась неприличная надпись, . На основании скульптуры "Букет тюльпанов" Джеффа Кунса в Париже появилась неприличная надпись, сообщает Le Figaro.

Она была обнаружена полицейскими накануне. По этому делу уже начато расследование за "порчу общественного достояния графикой". Власти города направили запрос в клининговые службы, чтобы как можно скорее ее убрать.

Торжественное открытие скульптуры , которая находится между Пти Пале и площадью Согласия, состоялось четвертого октября. Это подарок Парижу от США в память о терактах 2015—2016 годов. Ее вес составляет 33 тонны, а высота — 12 метров.

Целесообразность современной статуи в центре французской столицы стала поводом для оживленной дискуссии среди парижан. Многие были недовольны большими расходами (4,5 миллиона евро) на этот проект.