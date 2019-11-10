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РИА Новости
Культура

Тюльпаны Джеффа Кунса в Париже стали жертвой вандалов

22:42 10.11.2019 (обновлено: 23:53 10.11.2019)
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© AFP 2019 / Stephane De SakutinСкульптура Джеффа Кунса "Букет тюльпанов" в Париже
Скульптура Джеффа Кунса Букет тюльпанов в Париже
© AFP 2019 / Stephane De Sakutin
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На основании скульптуры "Букет тюльпанов" Джеффа Кунса в Париже появилась неприличная надпись, сообщает Le Figaro.
Она была обнаружена полицейскими накануне. По этому делу уже начато расследование за "порчу общественного достояния графикой". Власти города направили запрос в клининговые службы, чтобы как можно скорее ее убрать.
Торжественное открытие скульптуры , которая находится между Пти Пале и площадью Согласия, состоялось четвертого октября. Это подарок Парижу от США в память о терактах 2015—2016 годов. Ее вес составляет 33 тонны, а высота — 12 метров.
Целесообразность современной статуи в центре французской столицы стала поводом для оживленной дискуссии среди парижан. Многие были недовольны большими расходами (4,5 миллиона евро) на этот проект.
В январе 2018 года около трех десятков человек: политиков, экспертов по искусству, художников подписали петицию: "Нет подарку Джеффа Кунса".
Скульптура Джеффа Кунса Букет тюльпанов
23 августа, 05:21Культура
"Букет тюльпанов" Джеффа Кунса везут в Париж
262001
КультураНовости культурыВыставкиДжефф КунсСШАПариж
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