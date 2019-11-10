СК завел дело после госпитализации более 40 детей на Кубани

Ранее региональный минздрав сообщил, что в субботу в детское инфекционное отделение кропоткинской больницы стали массово поступать дети с жалобами и "кишечными явлениями" из нескольких учебных заведений. По состоянию на воскресенье госпитализирован 41 человек. В Кропоткин направлены специалисты специализированной клинической детской инфекционной больницы.