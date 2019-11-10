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РИА Новости

СК завел дело после госпитализации более 40 детей на Кубани

16:05 10.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации в Кропоткине более 40 школьников с отравлением, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Ранее региональный минздрав сообщил, что в субботу в детское инфекционное отделение кропоткинской больницы стали массово поступать дети с жалобами и "кишечными явлениями" из нескольких учебных заведений. По состоянию на воскресенье госпитализирован 41 человек. В Кропоткин направлены специалисты специализированной клинической детской инфекционной больницы.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
7 ноября, 16:10РИА Новости
Число отравившихся детей, которые ехали поездом в Москву, возросло до 31
"В Кропоткине по факту отравления учеников нескольких школ возбуждено уголовное дело... по признакам преступления... "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"... Проводятся следственные действия, направленные на установление причин инцидента", - сообщает пресс-служба СУСК.
По данным ведомства, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
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КубаньСледственный комитет РФКраснодарский крайПроисшествия
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