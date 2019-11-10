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РИА Новости

В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков в жилых районах в Донбассе

15:52 10.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву Попасной и Малиново у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Несмотря на отсутствие обстрелов, оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной территории", - сказал Филипоненко.
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Он уточнил, что разведка ЛНР выявила размещение бронетехники на окраине Попасной и в районе Малиново.
"С целью недопущения вскрытия техники ВС Украины, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских силовиков продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, выполняющих полеты над оккупированной ВСУ территорией", - дополнил офицер пресс-службы.
По его словам, Народная милиция зафиксировала открытие огня из стрелкового оружия по беспилотнику СММ ОБСЕ, осуществлявшему полет у линии соприкосновения.
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