В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков в жилых районах в Донбассе

ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву Попасной и Малиново у линии соприкосновения в Донбассе , заявил в воскресенье офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Несмотря на отсутствие обстрелов, оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной территории", - сказал Филипоненко.

Он уточнил, что разведка ЛНР выявила размещение бронетехники на окраине Попасной и в районе Малиново.

"С целью недопущения вскрытия техники ВС Украины, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских силовиков продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, выполняющих полеты над оккупированной ВСУ территорией", - дополнил офицер пресс-службы.