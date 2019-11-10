Иран поблагодарил Россию за сотрудничество в атомной энергетике

"Иран благодарен России за сотрудничество в ядерной области в течение нескольких десятилетий", - сказал Салехи в воскресенье на торжественной церемонии начала строительства с участием России второго энергоблока АЭС "Бушер". Его выступление транслировала иранская международная информационная сеть Press TV .

АЭС "Бушер" - уникальный объект, аналогов которому нет в мире. Строительство этой первой на Ближнем Востоке атомной станции было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана после Исламской революции 1979 года, и строительство было прекращено.

Россия была единственной, кто согласился помочь Ирану достроить АЭС в Бушере. В августе 1992 года между правительствами обеих стран было заключено соглашение о сооружении этой АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции. Российским специалистам в непростых климатических условиях удалось "вписать" отечественное оборудование в строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и, кроме того, применить около 12 тысяч тонн немецкого оборудования.