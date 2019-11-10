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РИА Новости

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

15:43 10.11.2019 (обновлено: 21:34 10.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Артем Шейнин
 Артем Шейнин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
Он предположил, что Галкину не хватает реализации на социально-публицистическом поле и он комментирует "те части телевидения, в которых он не присутствует и очень хочет".
Шейнин заявил, что если Галкин захочет стать политиком, то его "с удовольствием" пригласят в ток-шоу "Время покажет". Телеведущий также выразил мнение, что Галкин "страдает" из-за того, что не получил звания Народного артиста.

"Может быть, уже дать ему народного? Потому что, может быть, тогда он подуспокоится чуть-чуть", — заявил Шейнин.

Во время концерта в Новосибирске артист затронул вопросы цензуры и, в частности, упомянул Шейнина, пошутив над тем, как журналист не дает высказываться зарубежным экспертам в рамках своей передачи.
Телеведущий Владимир Соловьев
Вчера, 13:31РИА Новости
Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ
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Артем ШейнинМаксим ГалкинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Этот Шейнин помнится сидел тихонько то ли среди приглашенных экспертов, то ли даже среди зрителей, и потом вдруг за особую болтливость удостоился чести быть ведущим. Никогда не смотрю эти шоу, очень они противные, мягко говоря. А когда тема касается России, то вообще абзац.
10 ноября, 15:51
rsrob surfrost
498102210270
Цензура не на ТВ, цензура в головах. Галкина и ему подобных. А вообще давно заметил: чем лучше и богаче человек устроился, тем активнее он костерит ту власть, при которой он и разбогател!
10 ноября, 16:03
Von Stirliz
56714034204
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