Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

Он предположил, что Галкину не хватает реализации на социально-публицистическом поле и он комментирует "те части телевидения, в которых он не присутствует и очень хочет".

Шейнин заявил, что если Галкин захочет стать политиком, то его "с удовольствием" пригласят в ток-шоу "Время покажет". Телеведущий также выразил мнение, что Галкин "страдает" из-за того, что не получил звания Народного артиста.

"Может быть, уже дать ему народного? Потому что, может быть, тогда он подуспокоится чуть-чуть", — заявил Шейнин.