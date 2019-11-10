Польский суд пока не получал дело украинского националиста Мазура

ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. В польский суд не поступало дело задержанного по ордеру Интерпола украинского националиста Игоря Мазура, сообщила РИА Новости пресс-секретарь окружного суда Люблина Барбара Марковская.
Ранее сообщалось, что в Польше задержан известный украинский националист, деятель УНА-УНСО* Игорь Мазур. Он был задержан по причине розыска через Интерпол. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Польское законодательство предусматривает, что на период разбирательства задержанный может быть арестован на срок до трех месяцев.
"Ни одно дело в окружной суд Люблина и, насколько мне известно, окружной суд Хельма не поступало", - сказала Марковская.
В 2014 году российский СК сообщал, что члены УНА-УНСО* организовали банду, которая участвовала в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в 1994-1995 годах. По данным российского следствия, среди руководителей этой банды был Мазур, в ее состав также входили Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош.
* Экстремистская организация, запрещенная в России