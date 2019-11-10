В МВД рассказали о нарушениях водителя, попавшего в ДТП под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Водитель микроавтобуса, который столкнулся с грузовиком в Новоселовском районе Водитель микроавтобуса, который столкнулся с грузовиком в Новоселовском районе Красноярского края , за год десять раз нарушил правила ПДД, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По уточненной информации МВД, ночью на 233-м километре автодороги Р-257 "Енисей" водитель микроавтобуса Toyota, который направлялся из Красноярска в сторону Абакана, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении. В ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса, десять человек были доставлены в больницу. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.

"Водительский стаж мужчины, который находился за рулем микроавтобуса, составлял более 20 лет. За последние 12 месяцев он 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение установленной скорости движения, отсутствия страхового полиса, нарушение правил перевозки детей и другое", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что материалы проверки по факту ДТП переданы в главное следственное управление регионального главка МВД. Сейчас сотрудники управления проводят проверку, по результатам которой будет принято решение. Назначены судебно-медицинская, трассологическая и автотехническая экспертизы. Также будет устанавливаться, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.