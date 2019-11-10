Иран пока не принял решение о выходе из ДНЯО

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран пока не принял решения о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Исламская Республика Иран пока не приняла решения о выходе из ДНЯО", - цитирует Мусави телеканал Press TV.
Представитель иранского МИД отметил, что Иран "разработал различные сценарии" и будет действовать "исходя из временных требований и мер, принятых противоположной стороной".
В субботу посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад заявил, что Тегеран, который после выхода США из ядерной сделки сокращает свои обязательства в рамках соглашения, может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.