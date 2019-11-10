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РИА Новости

Раду распустят до конца полномочий, считает глава фракции "Слуга народа"

15:24 10.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что нынешний созыв украинского парламента будет распущен до конца полномочий с вероятностью 75%.
В первый рабочий день парламента 29 августа президент Украины Владимир Зеленский дал текущему созыву год, чтобы доказать свою эффективность. В противном случае глава государства пригрозил депутатам роспуском.
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"Мое видение - 75%, что не до конца (срока доработает парламент - ред.)", - ответил Арахамия на вопрос, какова вероятность того, что нынешний созыв Рады будет распущен до окончания полномочий, соответствующее видео опубликовал в воскресенье журналист "Украинской правды" Роман Кравец в Twitter.
Арахамия добавил, что в ближайший год фракция "точно не распадется".
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Партия "Слуга народа"Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевВ мире
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