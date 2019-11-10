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РИА Новости

СК выясняет, как троих рабочих завалило землей в траншее в Башкирии

15:13 10.11.2019 (обновлено: 15:14 10.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
УФА, 10 ноя - РИА Новости. Следственные органы Башкирии организовали проверку обстоятельств несчастного случая с тремя рабочими, которых завалило землёй, сообщили в следственном управлении СК по региону.
Трагедия в селе Учалы произошла вечером в субботу. Троих рабочих, находившихся в траншее глубиной два метра, завалило землёй. В результате от полученных телесных повреждений 38-летний рабочий скончался на месте. Еще двое мужчин 31 и 39 лет с различными травмами были госпитализированы.
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"Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, а также проводятся иные первоначальные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении башкирского следкома.
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Следственный комитет РФУчалыПроисшествия
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