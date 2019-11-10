СК выясняет, как троих рабочих завалило землей в траншее в Башкирии

В Москве погиб рабочий при обвале грунта во время прокладки коллектора

В Москве погиб рабочий при обвале грунта во время прокладки коллектора

"Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, а также проводятся иные первоначальные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении башкирского следкома.