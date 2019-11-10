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РИА Новости

В Иране уверены в безопасности АЭС "Бушер"

15:06 10.11.2019
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© AP Photo / IIPA,Ebrahim NorouziИранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
© AP Photo / IIPA,Ebrahim Norouzi
МОСКВА/ТЕГЕРАН, 10 ноя - РИА Новости. Иран полностью уверен в безопасности АЭС "Бушер", заявил вице-президент страны, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
В воскресенье состоялась торжественная церемония начала строительства с участием России второго энергоблока АЭС "Бушер".
"Мы абсолютно уверены в безопасности атомной станции", - сказал Салехи на церемонии. Его выступление транслировала иранская международная информационная сеть PressTV.
Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. В ноябре 2014 года РФ и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2") на условиях "под ключ". Церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года. На блоках №2 и №3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким требованиям безопасности. Суммарная мощность двух новых блоков - 2,1 тысячи МВт. Реализация проекта "Бушер-2", как ожидается, займет 10 лет.
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1 октября, 06:10РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Ирана
Первый блок АЭС "Бушер" с реакторной установкой ВВЭР-1000 был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, это стало официальным завершением проекта его строительства. При этом госкорпорация "Росатом" в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом. За время работы блок №1 АЭС "Бушер" выдал в энергосистему Ирана несколько десятков миллиардов киловатт-часов электроэнергии и позволил Ирану предотвратить выбросы нескольких десятков миллионов тонн парниковых газов.
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АЭС "Бушер"РосатомАли Акбар СалехиРоссияИранВ мире
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