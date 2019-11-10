Ученые обнаружили древнее поселение инков благодаря лазерным технологиям

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Исследователи обнаружили высокогорное поселение в перуанских Андах, которое старше знаменитого Мачу-Пикчу, . Исследователи обнаружили высокогорное поселение в перуанских Андах, которое старше знаменитого Мачу-Пикчу, сообщает Newsweek.

Исследователь National Geographic Альберт Лин и местные археологи использовали дроны и революционную лазерную технологию LiDAR, чтобы увидеть, что представляло собой это поселение инков.

Оно находится в археологической зоне Wat’a на высоте 3,9 километра, то есть на 1,5 километра выше Мачу-Пикчу.

"Здесь уже почти нет деревьев и растительности, вокруг — величественные горы, и отсюда открывается прекрасный вид на окрестные долины", — поделился Лин.

О существовании поселения было известно и раньше. Эту местность исследовали традиционными археологическими методами. Здесь были найдены могилы, места для проведения церемоний, жилища и высокая стена вокруг.