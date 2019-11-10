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РИА Новости
Культура

Ученые обнаружили древнее поселение инков благодаря лазерным технологиям

16:01 10.11.2019 (обновлено: 23:33 10.11.2019)
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкГорода мира. Мачу-Пикчу
Города мира. Мачу-Пикчу
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Исследователи обнаружили высокогорное поселение в перуанских Андах, которое старше знаменитого Мачу-Пикчу, сообщает Newsweek.
Исследователь National Geographic Альберт Лин и местные археологи использовали дроны и революционную лазерную технологию LiDAR, чтобы увидеть, что представляло собой это поселение инков.
Оно находится в археологической зоне Wat’a на высоте 3,9 километра, то есть на 1,5 километра выше Мачу-Пикчу.
"Здесь уже почти нет деревьев и растительности, вокруг — величественные горы, и отсюда открывается прекрасный вид на окрестные долины", — поделился Лин.
О существовании поселения было известно и раньше. Эту местность исследовали традиционными археологическими методами. Здесь были найдены могилы, места для проведения церемоний, жилища и высокая стена вокруг.
Однако с помощью новой технологии удалось увидеть гораздо больше деталей, составить 3D снимки местности и выявить все строения. В числе прочего ученые смогли удостовериться, что поселение построили именно инки и, возможно, племена, жившие до них, поскольку были обнаружены характерные для них следы круговых строений.
3D-карта поверхности острова Роли в Мексиканском заливе
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