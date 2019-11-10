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РИА Новости

Моралес объявил о проведении новых президентских выборов в Боливии

14:47 10.11.2019 (обновлено: 15:27 10.11.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsДействующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов главы государства на фоне протестов и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.
Моралес также заявил, что обновит состав Верховного избирательного суда.
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Протесты в Боливии вспыхнули 20 октября и продолжаются по сей день, за это время пострадали более 380 человек. Как сообщалось, в трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились сотрудники правоохранительных органов. При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди стражей порядка нет, а власти пообещали не вводить войска.
Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов на выборах президента. По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Моралес считает, что за массовыми протестами стоят правые силы, недовольные его переизбранием.
Организация американских государств, выступавшая наблюдателем на выборах, по итогам проверки обнаружила ряд нарушений. Группа аудиторов в предварительном докладе указала, что "статистически маловероятно", что Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура.
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