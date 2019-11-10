Генсек ОАГ призвал аннулировать результаты президентских выборов в Боливии

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ОАГ Генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро заявил, что необходимо аннулировать результаты выборов в Боливии в связи с итогами проверки и растущим недовольством населения.

"В связи с серьезностью обвинений и анализом избирательного процесса, который мне передала группа аудиторов, мы считаем необходимым заявить, что первый тур выборов, состоявшихся 20 октября, должен быть аннулирован, а избирательный процесс должен начаться снова", - говорится в заявлении Альмагро.

Генсек подчеркнул, что первый тур необходимо провести, когда будут представлены новые гарантии, в числе которых "новый состав избирательного органа".

Ранее сообщалось, что организация американских государств (ОАГ), выступавшая наблюдателем на президентских выборах в Боливии 20 октября, по итогам проверки подсчета голосов обнаружила ряд нарушений. Группа аудиторов, проводивших проверку, в предварительном докладе указали, что "статистически маловероятно", что действующий президент Боливии Эво Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура.