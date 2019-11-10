Умер академик РАО Михаил Щетинин

"Сегодня, 10 ноября 2019 года, в 9 часов 12 минут утра остановилось сердце академика РАО Михаила Петровича Щетинина. Вечная память великому педагогу. Покойся с миром, дорогой друг и товарищ!" - сказал он.

Как уточняется на сайте РАО, Щетинин создал новаторскую педагогическую систему для личностного и патриотического развития детей, которое происходит через свободу выбора деятельности и творчества, через труд, спорт, красоту. Основой системы стала педагогика сотрудничества, погружение в отдельные предметы и синтез нескольких спецшкол в одной.