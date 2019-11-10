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РИА Новости
РИА Наука

Умер академик РАО Михаил Щетинин

14:29 10.11.2019 (обновлено: 14:50 10.11.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Сотников / Советский и российский педагог Михаил Щетинин
Советский и российский педагог Михаил Щетинин
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Сотников /
Советский и российский педагог Михаил Щетинин. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Академик Российской академии образования, основатель и директор экспериментальной общеобразовательной школы интернатного типа Михаил Щетинин скончался в воскресенье на 76-м году жизни, сообщил РИА Новости президент РАО Юрий Зинченко.
"Сегодня, 10 ноября 2019 года, в 9 часов 12 минут утра остановилось сердце академика РАО Михаила Петровича Щетинина. Вечная память великому педагогу. Покойся с миром, дорогой друг и товарищ!" - сказал он.
Как уточняется на сайте РАО, Щетинин создал новаторскую педагогическую систему для личностного и патриотического развития детей, которое происходит через свободу выбора деятельности и творчества, через труд, спорт, красоту. Основой системы стала педагогика сотрудничества, погружение в отдельные предметы и синтез нескольких спецшкол в одной.
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РИА НаукаРоссийская академия образованияРоссия
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