На Кубани более 40 детей госпитализировали в инфекционную больницу

"По состоянию на 10 ноября с жалобами госпитализирован 41 человек. Тяжелых нет. По поручению губернатора министерством здравоохранения Краснодарского края в город Кропоткин направлены специалисты специализированной клинической детской инфекционной больницы", - говорится в сообщении.