На Кубани более 40 детей госпитализировали в инфекционную больницу

СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Более 40 учащихся из пяти школ Кропоткина на Кубани госпитализированы в инфекционную больницу, к ним направлены специалисты из краевой столицы, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
Отмечается, что в субботу в Кропоткине в детское инфекционное отделение массово стали привозить детей с жалобами и "кишечными явлениями". Были госпитализированы 28 учащихся из пяти школ: номер 11, 7, 44, 45, 17.
"По состоянию на 10 ноября с жалобами госпитализирован 41 человек. Тяжелых нет. По поручению губернатора министерством здравоохранения Краснодарского края в город Кропоткин направлены специалисты специализированной клинической детской инфекционной больницы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в больнице оказались дети разного возраста. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме.