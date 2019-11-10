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РИА Новости

На Кубани более 40 детей госпитализировали в инфекционную больницу

13:55 10.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Более 40 учащихся из пяти школ Кропоткина на Кубани госпитализированы в инфекционную больницу, к ним направлены специалисты из краевой столицы, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
Отмечается, что в субботу в Кропоткине в детское инфекционное отделение массово стали привозить детей с жалобами и "кишечными явлениями". Были госпитализированы 28 учащихся из пяти школ: номер 11, 7, 44, 45, 17.
"По состоянию на 10 ноября с жалобами госпитализирован 41 человек. Тяжелых нет. По поручению губернатора министерством здравоохранения Краснодарского края в город Кропоткин направлены специалисты специализированной клинической детской инфекционной больницы", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в больнице оказались дети разного возраста. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме.
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КубаньКраснодарский крайКропоткинПроисшествия
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