В Госдуме осудили отказ Чехии содержать военные захоронения в России

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Отказ Отказ Чехии направлять в Россию средства на поддержание чешских военных захоронений может означать, что в дальнейших планах - отказ ухаживать за российскими захоронениями в Чехии, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, добавив, что трогать вопрос памяти погибших солдат "омерзительно".

Ранее сообщалось, что Минобороны Чехии в 2020 году снова не планирует ни направлять в Россию средства на поддержание чешских военных захоронений, ни встречаться с российскими партнерами.

"Вообще очень тонкий вопрос, когда речь идёт о памяти праха погибших людей. Это очень тонкий вопрос. Я не понимаю, зачем его трогать, зачем возвращаться (к этому), памятники переносить и захоронения. Это очень омерзительные вещи... Я думаю, они это делают для того, чтобы потом соответственно за нашими захоронениями не иметь обязанности ухаживать", - сказал Шерин РИА Новости.

Он также назвал такую позицию "трусливой и двуликой", напомнив, что советские солдаты погибали за освобождение Чехии в годы Второй мировой войны, чему чехи были благодарны, а теперь, "расправив воробьиные крылья", позволяют себе такие заявления, что, полагает депутат, и на двусторонних отношениях двух стран в целом может сказаться негативно.