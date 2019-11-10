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РИА Новости

В Госдуме осудили отказ Чехии содержать военные захоронения в России

13:36 10.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Отказ Чехии направлять в Россию средства на поддержание чешских военных захоронений может означать, что в дальнейших планах - отказ ухаживать за российскими захоронениями в Чехии, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, добавив, что трогать вопрос памяти погибших солдат "омерзительно".
Ранее сообщалось, что Минобороны Чехии в 2020 году снова не планирует ни направлять в Россию средства на поддержание чешских военных захоронений, ни встречаться с российскими партнерами.
"Вообще очень тонкий вопрос, когда речь идёт о памяти праха погибших людей. Это очень тонкий вопрос. Я не понимаю, зачем его трогать, зачем возвращаться (к этому), памятники переносить и захоронения. Это очень омерзительные вещи... Я думаю, они это делают для того, чтобы потом соответственно за нашими захоронениями не иметь обязанности ухаживать", - сказал Шерин РИА Новости.
Он также назвал такую позицию "трусливой и двуликой", напомнив, что советские солдаты погибали за освобождение Чехии в годы Второй мировой войны, чему чехи были благодарны, а теперь, "расправив воробьиные крылья", позволяют себе такие заявления, что, полагает депутат, и на двусторонних отношениях двух стран в целом может сказаться негативно.
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"Это уже на самом деле переходит все разумные пределы. И возникает только одно желание - чтобы Чехия вернулась в состав Германии. Если они пытаются все обнулить, весь вклад советской армии в их освобождении, если они пытаются обнулить отношения наших государств, то, наверно, надо обнулить результаты (Второй мировой войны) вот по этим государствам", - добавил парламентарий.
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Госдума РФЧехияРоссияВ мире
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