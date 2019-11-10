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РИА Новости

Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ

13:31 10.11.2019 (обновлено: 14:16 10.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова юмориста Максима Галкина о том, что на отечественном телевидении присутствует цензура.
"Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством", — рассказал он изданию "Газета.Ru".
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
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Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
По его словам, Галкин может делать все необходимое, чтобы "телевидение соответствовало его представлению о прекрасном" — хотя бы в рамках своих программ.
Соловьев также добавил, что во времена СССР не было возможности проводить телевизионные форматы, в которых люди из разных стран и с разными точками зрения дискутируют в прямом эфире.
Галкин поднял тему цензуры на российских телеканалах во время своего концерта в Новосибирске. По словам артиста, на ТВ постоянно рассказывают о событиях на Украине вместо российской повестки, а также посетовал, что "советские времена вернулись, в худшем смысле слова".
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РоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Максим ГалкинОбщество
Популярные комментарии
Когда убирают из эфира программу Малахова о прорыве дамбы, на том канале где работает Соловьев, это ли не цензура. Рассказывать 24 часа в сутки 7 раз в неделю о Украине и ни слова своей стране, это ли не цензура?? Говорить про загнивающую Европу, но при этом иметь домик в Италии это ли не вранье???
10 ноября, 13:45
mdmiguel dios
1522027136
Предлагаю Соловьеву в подтверждение своих слов посвятить целую передачу например ситуации в Шиесе или забастовкам медиков по всей стране.
10 ноября, 13:44
Юрий Толстый
107211116
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