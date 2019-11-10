Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российский телеведущий Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова юмориста Максима Галкина о том, что на отечественном телевидении присутствует цензура.

"Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством", — рассказал он изданию " Газета.Ru"

По его словам, Галкин может делать все необходимое, чтобы "телевидение соответствовало его представлению о прекрасном" — хотя бы в рамках своих программ.

Соловьев также добавил, что во времена СССР не было возможности проводить телевизионные форматы, в которых люди из разных стран и с разными точками зрения дискутируют в прямом эфире.