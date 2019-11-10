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РИА Новости
Культура

В США на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта пострадали фанаты

13:26 10.11.2019
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© AP Photo / Eric Christian SmithМузыкальный исполнитель Трэвис Скотт
Музыкальный исполнитель Трэвис Скотт
© AP Photo / Eric Christian Smith
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Трех фанатов госпитализировали с повреждениями ног на втором ежегодном фестивале Трэвиса Скотта Astroworld в Хьюстоне (штат Техас), сообщает NME.
Они пострадали в давке перед официальным открытием мероприятия, когда снесли перегородки и помчались наперегонки, чтобы первыми оказаться на трибунах стадиона NRG.
Сам Скотт выложил соответствующее видео в своем инстаграме: "Сегодня задают тон безумные тусовщики. Безумствуйте, но будьте осторожны".
Билеты на фестиваль были распроданы несколько недель назад, хотя основной состав участников стал известен только восьмого ноября. Многие фанаты ночевали рядом со стадионом, чтобы первыми войти и занять места получше.
На выступлениях американского трэп-исполнителя Трэвиса Скотта безопасность уже не в первый раз становится серьезной проблемой. Так, на одном из концертов в 2015 году он призвал поклонников перепрыгивать через ограждения и прорываться на сцену. Тогда полиция арестовала музыканта и предъявила ему обвинения в нарушении общественного порядка
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КультураСтиль жизниМузыкаНовости культурыХьюстон
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