В США на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта пострадали фанаты

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Трех фанатов госпитализировали с повреждениями ног на втором ежегодном фестивале Трэвиса Скотта Astroworld в Хьюстоне (штат Техас), . Трех фанатов госпитализировали с повреждениями ног на втором ежегодном фестивале Трэвиса Скотта Astroworld в Хьюстоне (штат Техас), сообщает NME.

Они пострадали в давке перед официальным открытием мероприятия, когда снесли перегородки и помчались наперегонки, чтобы первыми оказаться на трибунах стадиона NRG.

Сам Скотт выложил соответствующее видео в своем инстаграме: "Сегодня задают тон безумные тусовщики. Безумствуйте, но будьте осторожны".

Билеты на фестиваль были распроданы несколько недель назад, хотя основной состав участников стал известен только восьмого ноября. Многие фанаты ночевали рядом со стадионом, чтобы первыми войти и занять места получше.