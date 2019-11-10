Пушков назвал "захват Калининграда силами НАТО" бредовым сценарием

"Есть ощущение, что кому-то в США чертовски хочется повоевать. Отсюда и постоянное обсуждение сценариев с захватом НАТО Калининграда. Любителям бредовых сценариев надо успокоиться: у НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают", — написал парламентарий в Twitter .