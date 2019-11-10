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РИА Новости

Пушков назвал "захват Калининграда силами НАТО" бредовым сценарием

13:07 10.11.2019 (обновлено: 13:11 10.11.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. У Североатлантического Альянса нет шансов захватить Калининградскую область без крупного конфликта, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Таким образом он прокомментировал материал китайского портала Eastday.com, в котором говорится, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией силы альянса смогут захватить российский регион за два дня.

"Есть ощущение, что кому-то в США чертовски хочется повоевать. Отсюда и постоянное обсуждение сценариев с захватом НАТО Калининграда. Любителям бредовых сценариев надо успокоиться: у НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают", — написал парламентарий в Twitter.

Ранее старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда Ричард Хукер написал в своем докладе, что военная агрессия России против Прибалтики "будет стоить" ей Калининградской области.
Вид на Калининград
01:10РИА Новости
НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ
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НАТОАлексей ПушковРоссияВ миреПолитика
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