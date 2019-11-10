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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 4: локальные мемы

12:00 10.11.2019 (обновлено: 12:54 10.11.2019)
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Как это по-русски
Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 4: локальные мемы
12:00
Сообщества по интересам порождают свой жаргон. Бывает, что к их узкой теме возникает широкий общественный интерес – и локальные словечки быстро разносятся по всей сети. Рассказываем, может ли звук быть тёплым и даже ламповым, почему "ня" и "мимими" вытеснили "кавай", как чудо-вафля помогает побеждать и чем, кроме рук, играют в компьютерные игры.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт эпизода Максим Кронгауз
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкастМаксим Кронгауз
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