В Орске пациентку больницы оставили на носилках в коридоре

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Сети появились кадры, на которых видно, как пациентка больницы лежит на носилках на полу.
В подписи к видео говорится, что инцидент произошел в городской больнице города Орска Оренбургской области. Женщина лежала в коридоре около кабинета, где проводят электроэнцефалографию. При этом она была укрыта простыней.
В министерстве здравоохранения Оренбургской области объяснили, что женщина, которую привезли из другого медучреждения на томографическое исследование, находилась в коридоре не более пяти минут.
"Медработник, сопровождающий пациентку, в момент, когда снималось видео, находился в кабинете КТ для оформления документов", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что обследование прошло быстро и женщину увезли в больницу, в которой она лечилась.