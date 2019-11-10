Эксперты рассказали о взаимодействии России и Китая в Азии

САМАРКАНД, 10 ноя - РИА Новости. Россия и Китай не только конкурируют на рынках Азии , но и находят баланс компромисса и взаимных интересов, заявили эксперты в ходе Азиатской конференции Валдайского клуба, передает корреспондент РИА Новости.

В Самарканде 10-11 ноября впервые в Узбекистане проходит десятая Азиатская конференция Валдайского клуба "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". Более 60 экспертов из одиннадцати стран обсудят широкий спектр вопросов и проблем межрегионального взаимодействия.

"Конкуренция между странами, конечно же, есть. Но смысл этой конкуренции, как ни странно это звучит, сводится к кооперации", - заявил журналистам председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, отвечая на вопрос о возможной конкуренции России и Китая на рынке Центральной Азии.

Эксперт отметил, что взаимодействие двух стран в регионе, с одной стороны, привносит новые технологические инициативы, с другой стороны - определенные правила игры, рамки регулирования. "Мне кажется, на данном этапе все позитивно. Хватает разума, воли и согласия находить пути, компромиссы. Здесь смысл в том, чтобы находить диалог, баланс с китайскими проектами", добавил Быстрицкий.

"Говорить о том, что Китай и Россия являются конкурентами в Азии - я думаю, это неправильно", считает профессор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Александр Ломанов.

Эксперт напомнил, что в июне лидеры двух стран провозгласили вступление китайско-российских отношений в новую эпоху. "Ключевое слово здесь – доверие", - отметил Ломанов. По его оценке, сегодня складывается новый контекст регионального сотрудничества между Пекином и Москвой, в том числе в Центральной Азии. "Такого не было, ни десять, ни 15 лет назад", - добавил эксперт.