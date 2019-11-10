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РИА Новости

Эксперты рассказали о взаимодействии России и Китая в Азии

12:46 10.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
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САМАРКАНД, 10 ноя - РИА Новости. Россия и Китай не только конкурируют на рынках Азии, но и находят баланс компромисса и взаимных интересов, заявили эксперты в ходе Азиатской конференции Валдайского клуба, передает корреспондент РИА Новости.
В Самарканде 10-11 ноября впервые в Узбекистане проходит десятая Азиатская конференция Валдайского клуба "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". Более 60 экспертов из одиннадцати стран обсудят широкий спектр вопросов и проблем межрегионального взаимодействия.
"Конкуренция между странами, конечно же, есть. Но смысл этой конкуренции, как ни странно это звучит, сводится к кооперации", - заявил журналистам председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, отвечая на вопрос о возможной конкуренции России и Китая на рынке Центральной Азии.
Эксперт отметил, что взаимодействие двух стран в регионе, с одной стороны, привносит новые технологические инициативы, с другой стороны - определенные правила игры, рамки регулирования. "Мне кажется, на данном этапе все позитивно. Хватает разума, воли и согласия находить пути, компромиссы. Здесь смысл в том, чтобы находить диалог, баланс с китайскими проектами", добавил Быстрицкий.
"Говорить о том, что Китай и Россия являются конкурентами в Азии - я думаю, это неправильно", считает профессор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Александр Ломанов.
Эксперт напомнил, что в июне лидеры двух стран провозгласили вступление китайско-российских отношений в новую эпоху. "Ключевое слово здесь – доверие", - отметил Ломанов. По его оценке, сегодня складывается новый контекст регионального сотрудничества между Пекином и Москвой, в том числе в Центральной Азии. "Такого не было, ни десять, ни 15 лет назад", - добавил эксперт.
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18 сентября, 16:23Россия-Китай: Главное
Эксперт: Россия и Китай развивают стратегическое партнерство в новую эпоху
В первый день работы конференции состоялась специальная двусторонняя сессия "Россия-Узбекистан". В понедельник запланировано обсуждение широкого спектра вопросов и проблем взаимодействия стран Центральной Азии с ключевыми региональными игроками - РФ, Китай и Индия, а также США и ЕС.
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Андрей БыстрицкийКитайАзияРоссияВ мире
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