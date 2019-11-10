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РИА Новости

Суд в понедельник изберет меру пресечения доценту СПбГУ Соколову

12:36 10.11.2019 (обновлено: 13:43 10.11.2019)
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© пресс-служба РВИОРоссийский историк Олег Соколов
Российский историк Олег Соколов
© пресс-служба РВИО
Российский историк Олег Соколов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Заседание по избранию меры пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и реконструктору Олегу Соколову, подозреваемому в убийстве аспирантки, состоится в понедельник, сообщили в пресс-службе ГУ СКР по Петербургу.
Ранее сообщалось, что из реки Мойки в Санкт-Петербурге достали мужчину, у него в рюкзаке нашли две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого мужчину задержали в качестве подозреваемого. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что жертва – бывшая ученица и возлюбленная доцента СПбГУ Олега Соколова Анастасия Ещенко. Ее тело было найдено в квартире Соколова на набережной Мойки, где они жили вместе. Сейчас Соколов госпитализирован с переохлаждением. Адвокат Александр Почуев ранее сообщил РИА Новости, что Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.
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"Заседание по избранию меры пресечения Соколову пройдёт в понедельник в Октябрьском суде", - сообщили РИА Новости в пресс-службе следкома.
Следствие будет ходатайствовать об аресте Олега Соколова. Сейчас доцент вуза находится в Мариинской больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
"Защита будет ходатайствовать также о проведении Соколову медико-психиатрической экспертизы", - рассказал его адвокат Александр Почуев.
По информации интернет-газеты "Фонтанка", в квартире Соколова были обнаружены при обыске "женское тело, голова и окровавленная пила". Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.
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Олег Соколов - историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, доцент. Он родился в 1956 году в Ленинграде. С 2000 года — доцент кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Является автором программы курса по истории военного искусства. Постоянно вел научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV – XIX веков. Является автором более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.
Соколов является одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.
В июне 2003 года президент Французской республики Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова Орденом Почетного Легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.
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