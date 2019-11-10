Суд в понедельник изберет меру пресечения доценту СПбГУ Соколову

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Заседание по избранию меры пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета ( Заседание по избранию меры пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета ( СПбГУ ) и реконструктору Олегу Соколову , подозреваемому в убийстве аспирантки, состоится в понедельник, сообщили в пресс-службе ГУ СКР по Петербургу.

Ранее сообщалось, что из реки Мойки в Санкт-Петербурге достали мужчину, у него в рюкзаке нашли две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого мужчину задержали в качестве подозреваемого. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что жертва – бывшая ученица и возлюбленная доцента СПбГУ Олега Соколова Анастасия Ещенко. Ее тело было найдено в квартире Соколова на набережной Мойки, где они жили вместе. Сейчас Соколов госпитализирован с переохлаждением. Адвокат Александр Почуев ранее сообщил РИА Новости, что Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.

"Заседание по избранию меры пресечения Соколову пройдёт в понедельник в Октябрьском суде", - сообщили РИА Новости в пресс-службе следкома.

Следствие будет ходатайствовать об аресте Олега Соколова. Сейчас доцент вуза находится в Мариинской больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

"Защита будет ходатайствовать также о проведении Соколову медико-психиатрической экспертизы", - рассказал его адвокат Александр Почуев.

По информации интернет-газеты "Фонтанка", в квартире Соколова были обнаружены при обыске "женское тело, голова и окровавленная пила". Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.

Олег Соколов - историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, доцент. Он родился в 1956 году в Ленинграде. С 2000 года — доцент кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Является автором программы курса по истории военного искусства. Постоянно вел научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV – XIX веков. Является автором более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.

Соколов является одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.