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РИА Новости

Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений

12:33 10.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.
"Мы будем в будущем совместно развивать системы вооружений, в том числе проект военных самолетов и проект танков. Германия и Франция находятся здесь на острие развития", - заявила канцлер в своем традиционном еженедельном видеообращении, посвященном в этот раз 64-й годовщине со дня основания бундесвера.
По словам Меркель, "конфликт на Украине и аннексия Крыма" вновь обострили тему обороны и сотрудничества в рамках военных альянсов, прежде всего в НАТО. Однако "европейские члены НАТО должны в будущем взять на себя больше ответственности", в том числе в рамках PESCO (постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны – ред.). Необходимо объединить "военный компонент с внешнеполитическими интересами и сотрудничеством в области развития" в ЕС, считает Меркель.
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Канцлер добавила, что безопасность Германии обеспечивает "наличие бундесвера", поэтому вооруженные силы должны получить необходимые финансовые ресурсы для развития.
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НАТОЕвросоюзАнгела МеркельЕвропаВ мире
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