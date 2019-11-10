Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-10T12:08Z
https://ria.ru/20191110/1560772565.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155951/26/1559512631_0:124:3062:1846_1036x0_80_0_0_2d806ea9bf90d34fb89cb2cbf1b9a25c.jpg
РИА Новости

Собянин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

12:08 10.11.2019
210
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин посетил гастрономический фестиваль "Золотая осень" на Красной площади в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил гастрономический фестиваль Золотая осень на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженное выполнение служебного долга и вклад в снижение преступности в столице.
По словам Собянина, бороться с преступностью и защищать жизнь граждан - призвание людей мужества и чести. Он отметил профессионализм столичных полицейских, которые отстаивают закон и справедливость, а также охраняют покой москвичей.

"Благодаря вам Москва по праву является безопасным городом, жители которого чувствуют себя защищенными. Спасибо вам за добросовестное и самоотверженное выполнение служебного долга. За внимательное отношение к людям и огромный вклад в снижение преступности в столице", - говорится в телеграмме на официальном портале мэра и правительства столицы.

День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается 10 ноября в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев
00:51РИА Новости
Колокольцев: коллектив МВД встречает свой праздник достойными результатами
720000
Обсудить 0
День сотрудника органов внутренних дел РФМВД РФСергей СобянинРоссияОбщество
Рекомендуем
Дежурная часть МЧС
В Тамбовской области два человека погибли при пожаре в частном доме
Журналист Михаил Ненашев
Медведев поздравил государственного деятеля и журналиста Ненашева с юбилеем
Туристы
Эксперты выяснили, как путешествует российская молодежь
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
Моралес осудил насильственные действия сторонников госпереворота
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме осудили отказ Чехии содержать военные захоронения в России
Леонид Якубович
Директор Якубовича опроверг слухи о его операции
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений
Горы в Хакасии
В Хакасии один человек попал под лавину на базе отдыха
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" разъяснил "Беллоне" цель ввоза обедненного урана в Россию
АЭС Бушер в Иране
Россия и Иран начали строительство второго энергоблока АЭС "Бушер"
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Анапе потушили пожар в частном доме
Дмитрий Кулеба
Вице-премьер Украины не видит потенциала в расширении нормандского формата
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
Эксперты рассказали о взаимодействии России и Китая в Азии
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
Пассажиры в среднем покупают три билета в минуту на поезда в Крым и обратно
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Иран пока не принял решения о выходе из ДНЯО
15:24Раду распустят до конца полномочий, считает глава фракции "Слуга народа"
15:13СК выясняет, как троих рабочих завалило землей в траншее в Башкирии
15:09Роман Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы
15:08Глава Элладской церкви впервые помянул Епифания Думенко во время литургии
15:06В Иране уверены в безопасности АЭС "Бушер"
14:56В Росгидромете рассказали об аномально теплом ноябре в Москве
14:51СМИ: девять российских бизнесменов попали в доклад британской разведки
14:47Моралес объявил о проведении новых президентских выборов в Боливии
14:47Генсек ОАГ призвал аннулировать результаты президентских выборов в Боливии
14:38Александр Корниенко стал новым главой партии "Слуга народа"
14:33ВС Израиля отклонил прошение об отмене экстрадиции россиянина Буркова в США
14:29Умер академик РАО Михаил Щетинин
14:26Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
14:23В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
14:21Съезд "Слуги народа" поддержал отставку Разумкова с должности главы партии
14:17Маас заявил, что у Берлина нет "особых путей" в отношениях с Москвой
14:01В РВИО рассказали о сотрудничестве с подозреваемым в убийстве историком
13:57Лолита рассказала, из-за чего закончились ее отношения с мужем
13:55На Кубани более 40 детей госпитализировали в инфекционную больницу
Лента новостейМолния