МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженное выполнение служебного долга и вклад в снижение преступности в столице.
По словам Собянина, бороться с преступностью и защищать жизнь граждан - призвание людей мужества и чести. Он отметил профессионализм столичных полицейских, которые отстаивают закон и справедливость, а также охраняют покой москвичей.
"Благодаря вам Москва по праву является безопасным городом, жители которого чувствуют себя защищенными. Спасибо вам за добросовестное и самоотверженное выполнение служебного долга. За внимательное отношение к людям и огромный вклад в снижение преступности в столице", - говорится в телеграмме на официальном портале мэра и правительства столицы.
День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается 10 ноября в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года.