Собянин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

"Благодаря вам Москва по праву является безопасным городом, жители которого чувствуют себя защищенными. Спасибо вам за добросовестное и самоотверженное выполнение служебного долга. За внимательное отношение к людям и огромный вклад в снижение преступности в столице", - говорится в телеграмме на официальном портале мэра и правительства столицы.