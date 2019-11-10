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РИА Новости

Моралес осудил насильственные действия сторонников госпереворота

11:59 10.11.2019
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© REUTERS / Danilo BalderramaУчастники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
© REUTERS / Danilo Balderrama
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес осудил действия протестующих, попытавшихся сжечь дом его сестры и дома двух губернаторов.
Протесты в Боливии начались после подсчета голосов на выборах президента 20 октября и продолжаются по сей день, в некоторых городах к манифестантам присоединились сотрудники полиции.

"Перед лицом международного сообщества и боливийским народом мы категорически осуждаем насильственные действия сторонников фашистского переворота, которые подожгли дома губернаторов Чукисаки и Оруро, а также дом моей сестры", - написал Моралес в Twitter, призывая "сохранить мир и демократию".

Ранее ряд СМИ и телеканалов опубликовали видео и изображения, на которых видно, как группа протестующих против правительства Моралеса, пыталась поджечь дом его сестры Эстер в субботу вечером в городе Оруро, столице одноименного департамента, расположенного в центральной части Боливии. За несколько часов до этого толпа людей подожгла дом губернатора Оруро Виктора Уго Васкеса. Протестующие бросали камни в дом губернатора, требуя отставки. Еще один пожар был зафиксирован в доме губернатора департамента Чукисака, где также проходили протесты.
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
05:25РИА Новости
Оппозиция Боливии возложила ответственность за кризис в стране на Моралеса
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.
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Эво МоралесБоливияВ мире
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