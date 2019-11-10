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РИА Новости

Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура

11:52 10.11.2019 (обновлено: 12:45 10.11.2019)
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© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

"Польские власти выясняют поводы объявления в розыск этого лица. Случается, что стороны злоупотребляют этой возможностью", — добавил он.

Чапутович отметил, что задержание проводила "пограничная служба, которая не имеет сведений, какую деятельность ведет лицо, находящееся в списке Интерпола".
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что на пограничном пункте "Дорогуск" по запросу России задержали сотрудника ее аппарата Игоря Мазура, решается вопрос об экстрадиции. По словам украинского посла в Варшаве Андрея Дещица, Киев намерен потребовать от польского суда освобождения Мазура.
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве
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В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
В 2014 году российский СК сообщал, что члены УНА-УНСО* организовали банду, которая участвовала в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в 1994-1995 годах.
По данным российского следствия, среди руководителей этой группы был Мазур, в ее состав также входили Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица
06:23РИА Новости
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
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Задержание Игоря Мазура в ПольшеИгорь МазурЯцек ЧапутовичМИД ПольшиПольшаВ мире
Популярные комментарии
Понятно, сливаются поляки. Видимо команду из-за океана уже получили- не трогать любимых фашистов.
10 ноября, 12:07
Владимир Владимирович Владимиров
9000202
Даже если сейчас его поляки не выдадут России , все равно - вода камень точит , рано или поздно будут и арестовывать , и выдавать , и поляки , и другие , и сама украина будет выдавать своих нациков.
10 ноября, 13:12
larion.197235
1220002
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