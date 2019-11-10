Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура

ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович

"Польские власти выясняют поводы объявления в розыск этого лица. Случается, что стороны злоупотребляют этой возможностью", — добавил он.

Чапутович отметил, что задержание проводила "пограничная служба, которая не имеет сведений, какую деятельность ведет лицо, находящееся в списке Интерпола".

Андрея Дещица , Киев намерен потребовать от польского суда освобождения Мазура . Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что на пограничном пункте "Дорогуск" по запросу России задержали сотрудника ее аппарата Игоря Мазура, решается вопрос об экстрадиции. По словам украинского посла в Варшаве, Киев намерен потребовать от польского суда освобождения

В 2014 году российский СК сообщал, что члены УНА-УНСО* организовали банду, которая участвовала в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в 1994-1995 годах.

По данным российского следствия, среди руководителей этой группы был Мазур, в ее состав также входили Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош.