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РИА Новости

В Чечне взрыв газа разрушил часть здания сельского медпункта

11:51 10.11.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 10 ноя – РИА Новости. Взрыв газа произошел в здании амбулаторного пункта селения Новые Атаги Шалинского района Чечни, разрушена часть здания, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС по Чечне.
"В селе Новые Атаги накануне ночью произошло обрушение части двухэтажного здания фельдшерского амбулаторного пункта в результате взрыва бытового газа, без последующего возгорания. По предварительным данным, в момент обрушения в здании людей не было, пострадавших и погибших нет", - отметили в ведомстве.
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По данным МЧС, пострадала четверть здания: площадь обрушения составила 150 квадратных метров, общая площадь здания – 600 квадратных метров. Причина устанавливается.
В ведомстве уточнили, что для ликвидации последствий обрушения задействованы 10 спасателей и две единицы техники.
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МЧС РФЧечняПроисшествия
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