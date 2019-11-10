В Чечне взрыв газа разрушил часть здания сельского медпункта

"В селе Новые Атаги накануне ночью произошло обрушение части двухэтажного здания фельдшерского амбулаторного пункта в результате взрыва бытового газа, без последующего возгорания. По предварительным данным, в момент обрушения в здании людей не было, пострадавших и погибших нет", - отметили в ведомстве.