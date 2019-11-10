Вице-премьер Украины не видит потенциала в расширении нормандского формата

КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит потенциала в расширении "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
"Я понимаю, что люди хотят чего-то новенького и думают, что если мы сейчас привлечем Великобританию, США или Евросоюз, то сразу дела пойдут иначе. Но, я думаю, никто же не сомневается, что США имеют влияние на процессы, не будучи полноценным членом "нормандского формата". То есть, я понимаю желание чего-то новенького и свеженького. Но я не вижу в этом реального потенциала, чтобы это что-то изменило. Потому что Россия остается неизменной", - сказал он в передаче "Рандеву" на "Пятом канале".
Ранее на Украине не раз заявляли, что Киев был бы рад присоединению США к "нормандскому формату". Там не исключали, что "нормандский формат" может быть до декабря расширен за счет США и Великобритании.
В РФ не возражают против инициатив по расширению формата за счет США и Великобритании, но, как заявили в Москве, Франция и Германия тоже должны быть с этим согласны.