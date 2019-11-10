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РИА Новости
Культура

Директор Якубовича опроверг слухи о его операции

11:44 10.11.2019 (обновлено: 14:46 10.11.2019)
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© Галина Кмит / Перейти в фотобанкЛеонид Якубович
Леонид Якубович
© Галина Кмит
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Леонид Якубович. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди опроверг в разговоре с РИА Новости слухи об операции телеведущего.
Ранее СМИ сообщили, что 74-летний Якубович якобы оказался в одной из столичных клиник, где ему поставили кардиостимулятор. Якобы в медучреждение артист обратился из-за проблем со здоровьем, ему сделали операцию и через день отпустили домой.
"Леонид Аркадьевич в полном порядке. Никаких операций не было и не предвидится, работает, ежедневно занимается спортом. В планах - съемки в рекламных проектах и подготовка очередных выпусков "Поле чудес". Примечательна реакция самого Якубовича на эти новости: "Что? Какая операция? Может я проспал?"" - рассказал Шахиди.
Леонид Якубович
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