Директор Якубовича опроверг слухи о его операции

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди опроверг в разговоре с РИА Новости слухи об операции телеведущего.
Ранее СМИ сообщили, что 74-летний Якубович якобы оказался в одной из столичных клиник, где ему поставили кардиостимулятор. Якобы в медучреждение артист обратился из-за проблем со здоровьем, ему сделали операцию и через день отпустили домой.
"Леонид Аркадьевич в полном порядке. Никаких операций не было и не предвидится, работает, ежедневно занимается спортом. В планах - съемки в рекламных проектах и подготовка очередных выпусков "Поле чудес". Примечательна реакция самого Якубовича на эти новости: "Что? Какая операция? Может я проспал?"" - рассказал Шахиди.