Директор Якубовича опроверг слухи о его операции

"Леонид Аркадьевич в полном порядке. Никаких операций не было и не предвидится, работает, ежедневно занимается спортом. В планах - съемки в рекламных проектах и подготовка очередных выпусков "Поле чудес". Примечательна реакция самого Якубовича на эти новости: "Что? Какая операция? Может я проспал?"" - рассказал Шахиди.