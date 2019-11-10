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РИА Новости

В Пскове обнаружили "подпольное казино" второй половины XVII века

11:39 10.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкЗимние виды Пскова
Зимние виды Пскова
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Археологи обнаружили в Пскове скамью второй половины XVII века, на которой расчерчено поле для игры в алькерк (разновидность мельницы), сообщает Археологический центр Псковской области.
Находку обнаружили в раскопе на месте бывшей ТЭЦ.

"В слоях второй половины XVII обнаружено "подпольное казино". Дело в том, что в царствование Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались. Игрокам приходилось идти на всяческие уловки, чтобы скрыть свое пагубное пристрастие", - сообщает центр в своем аккаунте в Instagram.

Там также размещено фото скамьи, на которой расчерчено поле для игры в алькерк.
"В случае визита незваных гостей на игровое поле можно было просто сесть или быстро накрыть его тряпицей и скрыть от чужих глаз. В прошлом году мы нашли немало фишек для игры, а теперь - еще одно доказательство разнообразного времяпровождение псковичей", - говорится в сообщении.
Археологические работы на территории бывшей ТЭЦ на Мстиславском раскопе ведутся с 2016 года.
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Псковская областьПсковОбщество
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