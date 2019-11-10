В Пскове обнаружили "подпольное казино" второй половины XVII века

"В слоях второй половины XVII обнаружено "подпольное казино". Дело в том, что в царствование Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались. Игрокам приходилось идти на всяческие уловки, чтобы скрыть свое пагубное пристрастие", - сообщает центр в своем аккаунте в Instagram .

Там также размещено фото скамьи, на которой расчерчено поле для игры в алькерк.

"В случае визита незваных гостей на игровое поле можно было просто сесть или быстро накрыть его тряпицей и скрыть от чужих глаз. В прошлом году мы нашли немало фишек для игры, а теперь - еще одно доказательство разнообразного времяпровождение псковичей", - говорится в сообщении.